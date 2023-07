Saldi a Prato, falsa partenza. Lo dice il sondaggio di Confesercenti

Prato, 14 luglio 2023 - Falsa partenza per i saldi a Prato. Ad una settimana di distanza dal via, i commercianti non sono soddisfatti, come emerge da un sondaggio effettuato da Confesercenti Prato tra i propri associati. Il 54% di questi dichiara che, rispetto allo scorso anno, le vendite sono calate e il 34% che sono rimaste uguali. Lo scontrino medio nel 66% dei casi è diminuito e nel 34% si è mantenuto invariato. Lo sconto applicato mediamente si aggira al 30%, con il 25% degli intervistati che dichiara di applicare sconti superiori al 40%. Alla domanda circa le aspettative per le prossime settimane, il 45% ha dichiarato che si attende un andamento delle vendite stabile, il 25% in diminuzione e il rimanente 30% non riesce ad esprimere una aspettativa.

“Non bisognava avere la sfera di cristallo – ha affermato Enrica Marini, coordinatrice sindacale di Fismo-Prato (la federazione dei negozi di abbigliamento e calzature della Confesercenti Prato, nda) - per prevedere ciò che si è puntualmente verificato. Ad oggi è ancora difficile interpretare il comportamento degli acquirenti. Dobbiamo fare i conti con una capacità di spesa inferiore rispetto al passato, che porta molti a fare acquisti in modo più oculato e in linea con le necessità, ma è anche vero che c’è voglia di riappropriarsi ognuno della propria normalità. Ci auguriamo quindi che sul più lungo periodo la situazione migliori: noi come Fismo Confesercenti continueremo a monitorarla insieme ai nostri associati".