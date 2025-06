Asd Volley Vaiano in Prima Divisione

E’ festa grande in casa Asd Volley Vaiano. La società pratese vola infatti in Prima Divisione. Un traguardo, questo, raggiunto grazie alla vittoria in gara 2 di finale playoff ai danni del Cascine Volley Empoli. Dopo aver perso al tie-break il primo appuntamento della serie, le ragazze allenate da Sandra Cioppi conquistano il pass per la categoria superiore con l’affermazione per 3-1 in un PalaNenni soldout per l’occasione. Dopo una falsa partenza (15-25 il punteggio del primo set), le laniere inscenano la rimonta, vincendo per 25-20 sia il secondo che il terzo set. Nel quarto parziale non c’è storia: le locali dilagano e si impongono per 25-11, scatenando la gioia irrefrenabile del pubblico di casa. Le biancoblu coronano così un grande cammino, caratterizzato innanzitutto dal secondo posto al termine della regular season. Nei quarti dei playoff, Vaiano ha poi eliminato Scandicci Stella Rossa, ottenendo il successo sia nel match d’andata che in quello di ritorno. In semifinale invece la squadra di Cioppi (per l’allenatrice si tratta della decima promozione in carriera) ha dovuto faticare maggiormente contro Tecnoalarm. Dopo aver perso gara 1 e il primo set del secondo incontro, ecco la reazione, contraddistinta dall’affermazione nei successivi tre set e nel decisivo golden set. Questo il roster dell’Asd Volley Vaiano: Hajar Boubghi, Ginevra Corsi, Elisa Fabbri, Alessia Guidoni, Marta Liberto, Vittoria Mannini, Vittoria Marchi, Alessia Mati, Ilaria Montini, Alice Parlanti, Stella Parrini, Guia Patterlini, Greta Taiuti.

Francesco Bocchini