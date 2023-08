Saldi a Poggio a Caiano: E i lavori non aiutano

I saldi a Poggio a Caiano hanno regalato soddisfazioni ai commercianti ma non ci sono più i numeri di qualche anno fa. Funziona solo la fidelizzazione dei clienti. "Sono andati bene i sandali da donna – racconta Silvia Bertelli, delle calzature Renieri in piazza Risorgimento – ma già le vendite erano partite prima dei saldi, così come per le cerimonie. Noi abbiamo fatto un solo giovedì di apertura serale perché non ci sono state attrazioni tali da portare gente". Da Benetton abbigliamento intimo i costumi sono stati protagonisti dei saldi: "Il grande caldo di luglio – dice Marilena Tampucci – ha portato alla fuga verso il mare e quindi gli articoli più gettonati sono stati i costumi e gli accessori mare. Maggio e giugno sono stati mesi di fermo, troppa pioggia e un clima di crisi diffusa. C’è stato più movimento con le attrazioni serali in via Garibaldi e piazza Risorgimento e confidiamo in un rilancio del centro commerciale naturale Poggio Novo. Bisogna riprendere in mano la situazione e trovare risorse per fare iniziative, in estate e in inverno: è l’unico modo per portare gente".

Saldi sottotono nei negozi che vendono brand importanti: "Tolti i clienti abituali non c’è stato molto movimento – spiega Catia Zanobetti, di Benelli in largo Mazzei – salvo la serata della cena in strada. Il secondo negozio che si affaccia su piazza XX Settembre l’abbiamo chiuso per il momento perché il cantiere ha oscurato le vetrine e la strada è chiusa. Se e quando i lavori saranno terminati vedremo cosa fare. Le attrazioni devono essere incrementate". Il negozio Civico 30 in via Lorenzo Il Magnifico ha puntato sull’informazione attraverso Instagram: "L’abbigliamento da cerimonia – dice Rebecca Militello – è andato fino a giugno, poi vendite di magliette, bermuda, abiti leggeri. Ci auto-promuoviamo con la nostra pagina Instagram. Poche le iniziative tali per portare gente da altri comuni".

M. Serena Quercioli