Sagra della bistecca di fine estate. Tre giorni di gusto e solidarietà

La sagra della bistecca a Montemurlo è un classico di fine estate. L’appuntamento è promosso dall’associazione "Il borgo della Rocca" e dal gruppo degli Alpini, con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Quattro giorni tutti da gustare sulla terrazza panoramica della ex canonica nel borgo della Rocca.

L’edizione del 2024 è dedicata ad Alessandro Polidori, promotore della manifestazione, scomparso quattro anni fa. Durante la manifestazione aperta fino a domenica tutte le sere dalle 19 in poi, i volontari delle associazioni prepareranno e serviranno, insieme a "sua maestà" la bistecca, anche altri piatti tipici del territorio, come tortelli al cinghiale, polenta con i funghi e il peposo di Rocca con polenta. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione ai numeri: 347.8627809 o 347.7083773. Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato alla manutenzione del borgo e della pieve. La sagra sarà poi l’occasione per visitare il nuovo sentiero delle mura di Rocca. Domani alle 18 sarà aperto infatti il nuovo percorso delle mura del Castello di Montemurlo. Il percorso, con visita guidata, ha una durata di oltre due ore e si divide in un’escursione all’interno e una all’esterno delle mura. La prima visita guidata alle antica mura trecentesche è già stata fissata per domenica alle 17, (prenotazioni 347.8627809).

"Una bellissima iniziativa per scoprire da un altro punto di vista la storia e il territorio di Montemurlo- dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Grazie all’impegno dell’associazione Il borgo della Rocca, in collaborazione con il Comune, può rinascere un percorso sulle tracce dei personaggi e delle storie che hanno abitato il castello fino dal 1100".

Si.Bi.