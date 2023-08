Sacralità del Cingolo La teca sarà aperta per la venerazione il giovedì della vigilia

Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti a presiedere il solenne pontificale dell’8 settembre nella cattedrale, in occasione della solennità della Natività di Maria. L’arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, già presidente della Conferenza episcopale italiana, torna in città in occasione della festa più cara ai pratesi. Venerdì 8 settembre alle 10,30 il cardinale presiederà la messa concelebrata dal vescovo Giovanni Nerbini e dal clero diocesano e al termine mostrerà il sacro cingolo mariano ai fedeli presenti in chiesa.

Ci sarà poi la tradizionale cerimonia sul sagrato della consegna dei Ceri del Comune alla cappella della Cintola.

Quella dell’8 settembre è la quarta delle cinque ostensioni canoniche che si tengono ogni anno a Prato in onore del Sacro Cingolo di Maria, la reliquia custodita in città da oltre otto secoli, ma è certamente la più sentita e amata dai pratesi. È in questa occasione che i fedeli hanno la possibilità di vedere e venerare la sacra Cintola della Madonna, solitamente riposta nello scrigno posto sotto l’altare della cappella della cattedrale.

In preparazione alla festa venerdì primo settembre iniziano i pellegrinaggi delle parrocchie nella cappella del Sacro Cingolo per rendere omaggio alla Madonna.

Nei giorni feriali, fino a venerdì 8 settembre, si tiene la recita del rosario alle 17 e alle 17,30 è in programma la celebrazione della messa presieduta dal parroco della cattedrale, il canonico Luciano Pelagatti.

Il giorno della vigilia della festa, giovedì 7 settembre, il sacro cingolo sarà esposto alla venerazione dei fedeli a partire dalle 15.30. Quel giorno gli orari sono i seguenti: 16,30 recita del rosario, alle 17 canto dei primi vespri e alle 17.30 celebrazione della messa.

Venerdì 8 settembre, solennità della Natività di Maria, la sacra Cintola sarà esposta a partire dalle 7. Come da tradizione, la mattina della festa sono attesi due pellegrinaggi in onore della Madonna: alle 7,30 messa celebrata dalla parrocchia di San Lorenzo a Campi Bisenzio (diocesi di Firenze) e alle 8,30 messa celebrata dalle parrocchie di San Pietro e della Visitazione a Galciana. Queste comunità arriveranno in cattedrale dopo un pellegrinaggio compiuto a piedi, con partenza dalle rispettive parrocchie.

Il giorno dell’8 alle 12, reposizione del sacro cingolo nella teca e alle 15,30 la reliquia sarà nuovamente esposta nella cappella fino alla messa della solennità, celebrata alle 18. A sera, intorno alle 22,30, al termine del Corteggio storico organizzato dal Comune per le strade del centro, è in programma la solenne ostensione della festa officiata dal vescovo Nerbini. Tv Prato trasmetterà in diretta il solenne pontificale dell’8 settembre e racconterà in diretta, il Corteggio storico e la solenne ostensione della sera.