Sacchi neri sequestrati. Via dal deposito di via Lille. Andranno in quello di Alia

L’amministrazione comunale ha individuato una nuova area per stoccare i sacchi neri stracolmi di rifiuti tessili sottoposti a sequestro giudiziario su intervento della polizia municipale. In questo momento tali corpi di reato sono stati sistemati in via Lille in un’area di proprietà del Comune coperta da specifica autorizzazione in quanto utilizzata per il deposito dei materiali alluvionati. Una soluzione temporanea che è stata scelta per far fronte in tempi rapidi alla grande quantità di sacchi neri sequestrati, in specifiche operazioni, dalla polizia municipale. In questo momento sono oltre sette tonnellate.

Nel frattempo il Comune ha lavorato per individuare un altro spazio, lontano dall’area urbana in modo da recare meno disagio possibile ai cittadini della zona. Si tratta dell’impianto Alia Ferrale tra Firenze e Scandicci dove vengono gestiti principalmente i rifiuti ingombranti e speciali provenienti da attività commerciali/industriali, sia pericolosi che non pericolosi. Il cambio di luogo di stoccaggio è stato comunicato alla Procura di Prato che segue le indagini relative al sequestro dei sacchi. Lo spostamento da via Lille all’impianto Alia avverrà nei prossimi giorni.

Una volta conclusi i procedimenti giudiziari, i sacchi potranno essere smaltiti in maniera corretta. Il Comune coglie l’occasione per ricordare che è attivo il servizio ‘Prato Priority’ per la raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico. Grazie all’app Aliapp, scaricabile su tutti i dispositivi Ios e Android, invece è possibile segnalare 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno gli abbandoni di rifiuti tessili, con ritiro entro 48 ore.

Sono state tante, negli anni, le operazioni della polizia municipale contro l’abbandono incondizionato di sacchi neri, la maggior parte contenenti scarti tessili. L’ultima operazione risale alla settimana scorsa quando gli agenti della Municipale hanno fermato tre furgoni, pieni di sacchi neri, e uno dei conducenti. Gli altri due conducenti sono riusciti a scappare. In via delle Risaie gli agenti hanno bloccato un giovane di nazionalità pachistana, poco più che ventenne, senza documenti e risultato già noto per fatti analoghi, alla guida del furgone. All’uomo è stata contestata la violazione di trasporto rifiuti in assenza della dovuta autorizzazione prevista da Testo Unico dell‘Ambiente. I rifiuti trasportati per i quali è stato evitato l’abbandono sul territorio comunale, ammontano a circa quattro tonnellate corrispondente ad un totale di 150 sacchi neri. I veicoli ed i rifiuti sono sequestrati. Le attività sono state svolte dal personale della polizia municipale attraverso un assiduo controllo del territorio, fatto con turni di lavoro spesso prolungati nelle ore notturne, e massima attenzione alle segnalazioni dei cittadini.