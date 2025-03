S. Giuseppe con i nonni. Pranzo per 160 persone

San Giuseppe con i “nonni“ di Poggio a Caiano e non solo. La Misericordia domenica, nel locali del Mestolo D’Oro, ha invitato a pranzo i nonni, in totale ben 160 persone per festeggiare insieme il patrono San Giuseppe. Hanno partecipato, oltre al presidente Sergio Campanelli e ai consiglieri, il parroco don Gianni Gasperini, il sindaco Riccardo Palandri, gli assessori Piero Baroncelli e Patrizia Cataldi, il presidente del consiglio comunale Mauro Mazzoni e il maresciallo Rosini della stazione di Poggio a Caiano. A tutti i partecipanti sono stati consegnati i panini benedetti.

Durante il pranzo il maresciallo Rosini, nel suo intervento, ha colto l’occasione per “sensibilizzare“ su un tema di attualità: le truffe più frequenti. Fra queste spiccano le telefonate dei finti carabinieri e finti avvocati che annunciano l’incidente accaduto ad un figlio o figlia e la richiesta di denaro per la cauzione. E addirittura quando i malviventi si presentano alla porta chiedono anche di consegnare l’oro custodito in casa, se non dovessere bastare i soldi. Queste procedure chiaramente non esistono e non bisogna proseguire le telefonate. Lo stesso vale per i falsi tecnici che si presentano per controllare l’acqua, nel caso fosse “avvelenata“ o per cambiare i contatori: dentro casa le aziende non mandano nessuno.

La Misericordia sta portando avanti un progetto di ristrutturazione della sede di via Aldo Moro per aumentare il numero degli ambulatori e offrire locali più confortevoli ai volontari. L’intervento è diviso in due lotti e il primo si concluderà a maggio.

Intanto, è in corso il tesseramento 2025: si può pagare dal lunedì al sabato, sino al 30 aprile, dalle 10 alle 12 in sede in via Aldo Moro.

M.S.Q.