Rtc: la settimana dedicata a Bach E altre sorprese

Tanto Bach questa settimana su Rete Toscana Classica per celebrare l’anniversario della nascita. I nostri consigli suggeriscono l’ascolto di tre trascrizione per organo di Duprè, Reger, Matthey (oggi alle 10,40). Si passa a Beethoven con due sonate per il violoncello di Enrico Dindo e il pianoforte del nostro Pietro De Maria (alle 12,40). Da non perdere la rara Messa per Rossini alle 15,40: un’idea di Verdi per la morte di Rossini nel 1868, coinvolgeva 14 compositori dell’epoca; progetto abbandonato ed eseguito per la prima volta solo nel 1988 (dirige Chailly, Coro e orchestra della Scala). Ritorna l’amarcord della Camerata con il concerto del 4 marzo 2004: dirige Bressan, Alessio Bax al piano per Brahms, Beethoven, Bach e Mendelssohn. Domani alle 15,49 Le quattro stagioni di Vivaldi nella versione che di rado capita di ascoltare con i "sonetti dimostrativi", ovvero introduzioni ad ogni stagione in forma recitata. Beethoven - "Pastorale" e Dvorak - "Sinfonia 8" con George Szell direttore alle 16,44. Martedì è il giorno di nascita nel 1685 di Johann Sebastian Bach uno dei più grandi musicisti della storia; RTC gli dedica un’intera giornata: dalle 11,46 con i suoi Mottetti e gli omaggi di altri compositori (Liszt, Mozart, Schumann, Busoni, Casella, Webern, Dallapiccola, Rota), Cantate di Compleanno, Fantasie, Ciaccona, Toccata e fuga, fino alle 23,42 con Concerto brandeburghese n. 1. Mercoledì alle 10,40 interessante antologia di "Reminiscenze, trascrizioni, parafrasi" da opere liriche per mano di Liszt. Alle 12,40 Benedetti Michelangeli a Tokyo nel 1973: Chopin, Schumann, Ravel. "Mulier Musica" in dedica a Clara Wieck Schumann alle 18,40: "Una signora in giro per l’Europa". Giovedì alle 17,25: Rachmaninov- Concerto n.2- Richter pianoforte. Alle 21,50 Requiem di Mozart diretto da Celibidache. Venerdì alle 11,41 un soffio rasserenante di valzer con Richard Strauss, Grieg e Johann Strauss. Venerdì 24 alle 14,05 con la voce sicura del tenore Richard Tucker, romanze e arie di Giordano, Donizetti, Ponchielli, Bizet. Sabato 25 dalle 10,40, torna Bach con la "Cantata per l’Annunciazione". Serata all’opera alle 20,30 con la purezza espressiva di Orfeo ed Euridice, fervida collaborazione di Gluck e Calzabigi versione 1774.

Goffredo Gori