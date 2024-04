Romanzo postumo di Raffaello Pecchioli al circolo di Bacchereto

Fine settimana con la cultura a Carmignano. Domani si chiude al circolo Arci di Bacchereto la rassegna "Mandorli fioriti": alle 21 la presentazione del libro "Via delle bocche del lupo, 73 (sinfonia in Si minore per archi ed orchestra)", ultimo romanzo postumo di Raffaello Pecchioli, scrittore e poeta pratese, giornalista, scomparso nel 2012. Interverranno gli editori Alessandro e Monica Attucci, il giornalista Riccardo Mazzoni e l’assessore alla cultura Cristina Monni. Sabato, alla biblioteca Palazzeschi a Seano (alle 16,30) presentazione del libro "Casa Erasmus" di Giusy Rossi, con l’assessore alla cultura. Giusy Rossi, sociologa, racconta nel libro l’Erasmus che non è solo per gli studenti universitari ma per tutte le categorie professionali e cosa vuole dire essere cittadini europei oggi. L’incontro consentirà ai partecipanti anche di parlare con un’esperta, a disposizione per ogni domanda sui segreti che l’Europa nasconde. Per informazioni: [email protected] oppure 055 8705520.