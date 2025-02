Rlc ko, amara trasferta a Lucca

Brutte notizie per Prato. Il turno infrasettimanale riserva una amara sconfitta in serie B femminile regionale alla Rlc Sistemi, battuta 75-61 sul campo de Le Mura Spring Lucca e costretta a rimanere bloccata in sesta posizione a quota 20 punti. Le pratesi partono senza carattere e subiscono subito un break, andando al primo intervallo sotto 22-14. Nel secondo quarto le ragazze della Rlc Sistemi riescono a tornare a contatto, ma sul finale del periodo Lucca riallunga fino al 37-31 con cui si va all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi le pratesi restano vicine nel punteggio, ma senza mai dare l’impressione di avere il mordente per provare a vincere la partita, che infatti si conclude con la meritata vittoria delle padrone di casa. Nel weekend turno di riposo per la Rlc Sistemi, utile per ricaricare le pile e recuperare energie. Ecco il tabellino pratese: Peri, Borghesi n.e., Mandroni 12, Pagliai, Billi 4, Trucioni 12, Ponzecchi 5, Garatti 3, Popolo 4, Franchini 21. All. Bottari.