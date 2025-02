Rivista, si balla per ridere insieme. Meno 30 giorni alla prima in teatro

Divertimento, tradizione e musica. Tutto racchiuso nei balletti della rivista del Buzzi che sta per tornare sul palcoscenico del Politeama. Balletti che faranno sganasciare dalle risate il pubblico in sala. "Ridiamo molto anche noi, dalla prima prova fino all’ultima replica – racconta Stefano Ballerini, il presidente onorario delle Buzzi Belles – perché, oltre all’impegno, c’è il divertimento di stare insieme da anni, di essere amici tra noi, è questo che fa funzionare tutto durante la rivista".

Ballerini circa 15 anni fa ha riunito i due storici gruppi di danzatori nelle Buzzi Belles, diventandone di fatto il presidente: "Ci fu una sfida nel 2012 dopo un periodo di assenza e sono riuscito a mettere insieme chi aveva fatto le riviste negli anni ’80 con quelli degli anni ’90. Ora siamo in 16, anche se alla rivista 2025 si parteciperà in 14. Faremo due balletti – aggiunge Ballerini – di cui uno tratta del gioco del ’mamma-troia’ (in questo caso non è un’espressione insultante, ma uno dei giochi da ragazzi, che negli anni passati si faceva in strada, ndr), ora non lo conosce nessuno ma io qualche volta da piccolo ricordo di averci giocato. Sul palco siamo dei ragazzi che si allenano per fare il gioco. Invece, nell’altro balletto saremo un gruppo di stilisti gay mentre il cantante dello sketch, interpretato da Vittorio Pistone è etero. Un incontro che innescherà un siparietto comico. Infine – conclude – nel finalissimo balleremo tutti insieme con il gruppo delle Buzzi Monkeys, guidato da Stefano Taiti e Lorenzo Targetti. Sarà un momento travolgente che chiuderà lo spettacolo coinvolgendo anche il pubblico".

La coreografa delle Belles, Viola Vannucchi che attualmente aspetta un bebè, sarà supportata dal collega delle Monkeys, Emanuele Iervolino, chiamato a un super lavoro.

E tra le sorprese di quest’anno ci sarà un altro intermezzo danzato, stavolta del gruppo degli scenografi, capitanati da Tommaso Daly. La produzione della rivista del Buzzi 2025 è portata avanti da Gabriele Villoresi, con Claudio Chiti (il regista e autore), Giovanni Biagioli, Marco Pugi e Simone Leoni (entrambi autori dei testi), Tommaso Daly e Stefano Ballerini.

A raccontarne il dietro le quinte è Giovanni Biagioli: "Quest’anno per fortuna abbiamo messo insieme tanta raccolta pubblicitaria. Il segreto, ormai l’abbiamo detto tante volte, è quello di essere un gruppo bello e affiatato, sia i più giovani che anche meno giovani non si risparmiano nell’aiutare la rivista a crescere, progredire e andare in scena. Mi occupo della produzione – racconta Biagioli – e in particolare dei Buzzini e della ricerca degli sponsor. Lo faccio dal 2001, ho conosciuto negli anni tantissime persone, tanti imprenditori e aziende, anche se il parco imprese del distretto si riduce piano piano, i fedelissimi ci sono sempre. Ad oggi ho già consegnato un centinaio di buzzini e ne mancano ancora altrettanti da portare. Noi, a tappeto si telefona ai lanifici, rappresentanti, tintorie, rifinizioni che sono diventati amici ormai. Ho iniziato ai primi di ottobre per la ricerca sponsor e ora per la vendita dei buzzini (la statuetta questa volta è una parodia di Sherlock Holmes). Siamo molto contenti di come sta andando".

Il titolo della nuova rivista è "Sappitù chiestao" e andrà in scena dal 27 al 29 marzo alle 21, con il gran finale di domenica 30 marzo in doppio spettacolo alle 16.30 e alle 21. I biglietti si trovano al botteghino del Politeama, nei Boxoffice e sul sito www.ticketone.it.

Elena Duranti