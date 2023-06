Pd Prato, assemblea rinviata per "colpa" della Fiorentina

Prato, 7 giugno 2023 - Questa sera, la Fiorentina ha l'occasione di tornare ad alzare un trofeo, per giunta internazionale, in occasione della finalissima di Conference League contro gli inglesi del West Ham. Un impegno imperdibile per i sostenitori della Viola, compresi i politici.

E poco importa se, nello stesso momento, si dovrebbe tenere la direzione del partito di appartenenza. La partita dei ragazzi di Vincenzo Italiano rappresenta un appuntamento storico, tanto che tutto il resto - evidentemente - può essere rimandato. Compresi gli impegni lavorativi, come nel caso del Partito Democratico di Prato, che si sarebbe dovuto riunire in queste ore.

A raccontare l'episodio è il segretario provinciale Marco Biagioni. "Confesso che non seguo il calcio. Questo - ha scritto sul proprio profilo Facebook - mi ha portato qualche giorno fa a convocare la direzione del partito proprio per stasera, inconsapevole della finale di Conference League. Apriti cielo: sono stato letteralmente bombardato di messaggi. Quello che ha fatto più male: 'Biagioni, te sei lontano dal popolo!'. Ho imparato la lezione, direzione rinviata. A questo punto pretendo che la Fiorentina vinca. Quindi forza Viola!".

Sotto al post di Biagioni, sono comparsi sia commenti ironici sulla vicenda, sia più polemici per la decisione di dare priorità al calcio.

