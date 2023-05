Risultati on line: blackout di mesi Entro una settimana primo consiglio

Serviranno settimane, forse mesi, forse tutto il 2023, prima di rivedere pienamente funzionante Po-net, il sistema informatico dei Comuni della provincia dove vengono caricati in tempo reale (o almeno fino alle politiche 2022 questo accadeva) i risultati delle elezioni. Il programma, infatti, era all’inizio molto evoluto, un fiore all’occhiello in Toscana, ma anche molto vecchio, e l’azienda che finora ne faceva manutenzione ha deciso di non aggiornarlo più. Così, di punto in bianco, la redazione web del Comune di Prato (capofila per tutti gli altri) si è ritrovata impossibilitata ad aggiornare i risultati delle elezioni di Poggio. Facendo un balzo indietro di quasi mezzo secolo, i redattori sono stati costretti a inserire a mano, uno ad uno, i dati sulla sfida fra Palandri e Puggelli. Alla fine in questo modo sono riusciti a pubblicare il risultato del duello fra candidati sindaci, con la vittoria di Palandri, e l’affluenza al voto. Niente da fare però per preferenze, e risultati nelle singole sezioni. Dati, che forse non verranno inseriti mai sul sito, o fra settimane e settimane a mano, quando dalla prefettura sarà data la possibilità di avere accesso alle schede delle singole sezioni. Sembra paradossale, ma in atto c’è già una corsa contro il tempo in vista del 2024, quando al voto andranno tutti gli altri comuni della provincia, fatta eccezione per Carmignano. Servirà al più presto trovare un nuovo programma e una nuova piattaforma per pubblicare in tempo reale gli esiti del voto, anche se il nuovo sistema non sarà mai affidabile quanto quello vecchio, proprio perché verrà usato per la prima volta solo nel 2024. Cittadini poggesi e consiglieri comunali, quindi, dovranno accontentarsi, un po’ alla vecchia maniera, della pubblicazione cartacea in Comune dell’elenco degli eletti. Tornando alla parte amministrativa, il primo cittadino sta portando avanti tutti gli adempimenti di legge. A inizio della prossima settimana annuncerà la squadra di giunta ed entro il 27 maggio si insedierà il nuovo consiglio comunale.

Un passaggio che va fatto velocemente, anche perché in eredità dalla passata amministrazione comunale Palandri ha ricevuto la necessità di approvare entro il 31 maggio le nuove aliquote della Tari, che prevedono un aumento di qualche punto percentuale. Per quanto riguarda il toto giunta, il sindaco ha ribadito di volere premiare la lista che l’ha supportato nella vittoria elettorale. E così tre assessori su quattro saranno individuati da lì: in pole c’è sicuramente Diletta Bresci. Poi andranno scelti un uomo e una donna. L’altro assessore maschio sarà con ogni probabilità il tecnico Leonardo Mastropieri, uomo di fiducia del primo cittadino.

re.po.