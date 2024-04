App aiuta a curare meglio. Ora i medici

Una app per capirsi meglio. L’algoritmo di APPRATO potrebbe essere una risposta davvero smart ad uno dei tanti problemi del pronto soccorso, la comunicazione fra i sanitari ed i pazienti stranieri che spesso non parlano bene l’italiano. Quando si tratta di salute non capirsi può essere gravissimo, indurre errori, produrre ricoveri più lunghi, causare problemi anche molto seri. Per questo l’introduzione della nuova app servirà a migliorare il servizio e il lavoro dei sanitari del pronto soccorso, il primo in Italia, non a caso vista la composizione del tessuto sociale di Prato, a dotarsi di uno strumento del genere. Un passo in avanti. Adesso però devono arrivare anche i medici che mancano.