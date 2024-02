Ristori alluvione. Le ultime ore per le domande

Ultime ore per gli alluvionati per presentare alla Regione la ricognizione con richiesta danni e la richiesta di contributo per autonoma sistemazione (Cas). Domani scade il nuovo termine fissato dalla Regione (il portale dove presentare la domanda è servizi.toscana.it/formulari) e quindi siamo davvero all’ultimo sprint. Nonostante la burocrazia e le difficoltà è importante non lasciare nulla di intentato. E’ vero che la strada per arrivare ai ristori sarà lunghissima, ma è anche vero che sarebbe un errore rinunciare a prescindere. Proprio perché servirà tanta pazienza, proprio perché gli alluvionati hanno dovuto dare prima di sperare di prendere, non bisogna arrendersi ora.