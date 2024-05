Risparmiare in bolletta si può. Nasce la comunità energetica che vuole bene all’ambiente

L’Europa spinge verso le Comunità energetiche rinnovabili e a Prato debutta la prima comunità green che coinvolge il Comune. Una novità assoluta che ha la doppia funzione di far risparmiare i consumatori e di utilizzare energia pulita ricavata dal sole. Uno degli obiettivi del piano di neutralità climatica al 2030 del Comune di Prato era proprio quello di costituire la prima Cer (Comunità energetica rinnovabile) cittadina che adesso diventa realtà grazie alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’amministrazione per ingaggiare i cittadini, le aziende o i soggetti pubblici, che si uniranno per produrre, consumare e scambiare energia proveniente da fonti rinnovabili, in un’ottica di risparmio economico e riduzione dell’inquinamento.

Cittadini e imprese insieme al Comune che sarà capofila del progetto potranno entrare con diversi ruoli all’interno della comunità: come consumatore, cioè per chi non dispone di un proprio impianto di produzione da fonte rinnovabile come ad esempio un impianto fotovoltaico, ma vuole comunque avvalersi dei vantaggi legati alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti green presenti nella comunità energetica. Si può far parte come produttori, per chi ha un impianto di pannelli fotovoltaici e vuole metterlo a disposizione della comunità oppure con la doppia veste di produttore e consumatore, per chi svolge in momenti diversi la funzione di produttore o di consumatore. Infine potranno candidarci i titolari di superfici idonee, ad esempio chi è proprietario di un tetto o di un’altra superficie (a terra o in un edificio) e intende renderla disponibile alla comunità energetica per l’installazione di un impianto solare.

Aderendo al progetto ci saranno molteplici benefici prima di tutto a livello economico: con gli incentivi previsti dalla condivisione dell’energia prodotta e utilizzata, è possibile redistribuire un beneficio economico ai membri della Cer, sia produttori che consumatori.

Benefici ambientali: l’energia immessa nella rete di distribuzione è prodotta da fonti rinnovabili, senza usare combustibili fossili. Per candidarsi c’è tempo fino alle 13 di lunedì 15 luglio attraverso il servizio online del Comune: https://www.comune.prato.it/. Chi intende diventare membro utilizzatore di energia pulita e consumatore deve presentare due domande.

Alla presentazione del bando in palazzo comunale erano presenti gli assessori Benedetta Squittieri alle attività produttive e Vario Barberis all’ambiente, il dirigente del settore Sviluppo Economico Francesco Caporaso, Giovanni Nerini e Yuri Baldi del Servizio Politiche Energetiche e Vittorio Bardazzi Energy Manager.

Silvia Bini