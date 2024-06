Rischia di soffocare mentre festeggia il compleanno: salvata dalle amiche infermiere

Prato, 15 giugno 2024 – Una festa di compleanno fra amiche e colleghe da una vita, un boccone andato di traverso e un epilogo che giovedì sera poteva essere più drammatico. Quando i camerieri del ristorante Murà – luogo scelto per i festeggiamenti – l’hanno vista alzarsi in piedi e fare segni di soffocamento hanno subito fatto spazio intorno al tavolo per permettere alle amiche di intervenire ed effettuare le manovre salvavita sulla donna. Amiche che si sono così trasformate in veri e propri angeli custodi: del resto, essendo tutte infermiere dell’ospedale Santo Stefano erano preparate e addestrate per l’emergenza in corso e non hanno esitato nemmeno un secondo a intervenire.

"È stata questione di un attimo, dopo che avevamo portato l’ordinazione al tavolo: è scattato subito l’allarme quando ci siamo accorti che la donna si è alzata in piedi dal tavolo, non tossiva ma faceva segni di soffocamento", racconta uno dei soci di Murà al quale è stato riportato il racconto della serata dal personale in servizio.

Grazie alla pronta reazione delle amiche e colleghe, così la festeggiata si è ripresa. Una serata sicuramente da ricordare e che poteva finire peggio: una volta accompagnata al pronto soccorso, la donna è stata visitata e trattata con la diagnosi di ostruzione delle vie aeree per un boccone di cibo.