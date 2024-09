Risarcimenti, uno sportello ad hoc. Tante richieste rimandate indietro: "Aiutiamo i cittadini rimasti esclusi"

Un banale errore di compilazione, l’invio sbagliato o la data non inserita. Talvolta dietro alle domande di ristori non andate a buon fine c’è davvero una inezia. Oltre alla richiesta di un impegno deciso sul fronte della messa in sicurezza del territorio, che il sindaco Simone Calamai ha rinnovato con forza nei giorni scorsi alla Regione e agli altri enti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, il Comune di Montemurlo va avanti sul tema dei risarcimenti delle famiglie che hanno subito i danni dell’alluvione del 2 novembre 2023 e che hanno diritto agli indennizzi regionali (3mila euro) e l’immediato sostegno, erogato dalla Regione, attraverso fondi statali (5mila euro).

Sono molte le domande che ad oggi risultano ferme o non completate correttamente, pertanto l’amministrazione comunale ha deciso di coadiuvare la Regione nel percorso di valutazione delle richieste e nell’istruttoria per dare risposte rapide a chi ancora non si è visto accreditare le risorse. A questo proposito il Comune ha aperto una casella di posta elettronica all’indirizzo:

[email protected], alla quale i singoli cittadini, che registrano difficoltà con l’istruttoria delle domande, possono far riferimento per ricevere un sostegno.

"È importante che tutti coloro che hanno diritto agli 8 mila euro, possano ottenere le risorse regionali e l’immediato sostegno - spiega il sindaco Simone Calamai –. Vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie che ancora stanno avendo difficoltà con l’istruttoria delle richieste. Per tale motivo abbiamo deciso di istituire questa mail dedicata, affinché il Comune, in sinergia con la Regione, si possa verificare le singole situazioni per andare a risolvere i problemi che stanno impedendo l’erogazione dei fondi".

Oggi il sindaco Calamai, insieme agli assessori alla protezione civile, Valentina Vespi, alla difesa del suolo, Alberto Vignoli e ai rappresentanti del Comitato degli alluvionati di Bagnolo, sarà a Firenze alla Regione per fare il punto sulla questione dei risarcimenti.

Si.Bi.