Prato, Consiag cerca tre operai per ottimizzare la manutenzione ordinaria sul territorio

Prato, 9 aprile 2025 - La campagna di selezione del personale da parte di Consiag Servizi Comuni continua anche nella primavera 2025. Dopo il duplice bando per la selezione di un impiegato amministrativo e di un coordinatore del servizio it, e a seguito della ricerca di un tecnico informatico elettronico, di un apprendista impiegato tecnico e di un apprendista operaio, adesso la società di via Panziera apre un nuovo bando. Stavolta sono tre le figure da individuare: altrettanti operai addetti alla manutenzione delle infrastrutture viarie. L'esigenza di potenziare l'organico nasce dal progetto del Comune di Prato 'Il Comune vicino - Sportelli per segnalazioni e soluzioni'. Si tratta di un punto di riferimento sul territorio pratese per ascoltare i cittadini e raccogliere segnalazioni e criticità. Un 'prolungamento' dell’amministrazione comunale per ascoltare le frazioni ed essere più vicini ai residenti. Proprio per dare una risposta veloce alle segnalazioni dei cittadini, il Comune di Prato ha affidato a Consiag Servizi Comuni un potenziamento dell'incarico sulla manutenzione ordinaria. Da qui la necessità di ampliare l'organico intanto con tre operai, da assumere a tempo indeterminato. Il contratto collettivo applicato sarà quello nazionale Gas – Acqua del 30 settembre 2022, e il livello di inquadramento sarà il 2° come da Ccnl.

Per partecipare al bando vengono richiesti: licenza di scuola media inferiore con esperienza lavorativa di almeno 2 anni nelle attività operative del settore edile. Tale esperienza dovrà essere puntualmente dichiarata e dettagliata sul curriculum vitae allegato alla domanda, con l’indicazione del nome e della sede del datore di lavoro, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro e la descrizione dell’attività svolta. Inoltre serve la patente di guida di tipo B o superiore. Per consultare il bando collegarsi al link: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_selezione-del-personale.html. La graduatoria sarà valida per un anno e mezzo e per le posizioni successive alla terza potrà esserci possibilità di reclutamento nel corso dei prossimi mesi. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro domenica 27 aprile e dovranno essere inviate all’indirizzo email: [email protected]. Alle domande dovranno essere allegati i documenti e il curriculum vitae, come indicato nell’avviso e nella domanda di ammissione.

Ricordiamo che Consiag Servizi Comuni è una società che si occupa di compiere attività in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia. “Dopo avere svolto varie procedure di selezione nel corso degli ultimi mesi – spiegano da Consiag Servizi Comuni -, adesso andiamo ad assumere altre tre persone visto l'incremento dell'attività nel settore della manutenzione delle infrastrutture viarie. Un'attenzione specifica nell'ambito di un percorso che ci vede lavorare fianco a fianco col Comune di Prato”.