Ripetizioni gratis per gli studenti. Doposcuola per potenziare l’italiano

Ripetizioni gratis per i ragazzi stranieri che non parlano bene la lingua italiana. La volontà è quella di dare a tutti l’opportunità di studiare, contrastare l’abbandono scolastico e permettere agli studenti di restare al passo con la classe. È così partito il nuovo progetto rivolto agli studenti stranieri iscritti alla scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo Margherita Hack nell’ambito del protocollo sottoscritto dal Comune di Montemurlo con la Regione per il rinnovo dell’accordo Sic (per l’inclusione scolastica degli alunni con background migratorio). L’iniziativa ha la finalità di facilitare l’integrazione, il sostegno scolastico e la comprensione della lingua e della cultura italiana, attraverso attività di doposcuola, rivolte ad alunni della secondaria di primo grado, e di attività di apprendimento cooperativo, legate alle discipline curriculari, che invece si svolgono in alcune classi della scuola primaria.

L’iniziativa è promossa, oltre che dal Comune di Montemurlo, attraverso il servizio sociale professionale, con la società cooperativa ’Metropoli’, affidataria delle attività di recupero scolastico e di mediazione linguistica. Nel 2007 è stato firmato il primo accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale del territorio pratese (Sic) che costruisce una serie di azioni integrate a livello territoriale. "Il Comune di Montemurlo è da tempo impegnato nella promozione di politiche di inclusione e integrazione per costruire una scuola aperta che sappia dare risposte adeguate a tutti i tipi di esigenza. Stare bene a scuola e stare bene insieme è fondamentale per costruire una società sempre più coesa e meno conflittuale", spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti. Solo nel bilancio di previsione 2024 il Comune di Montemurlo ha stanziato a 2,8 milioni di euro sul sociale, mentre sono 300mila euro le risorse destinate all’inclusione di alunni con disabilità, attraverso il progetto Ada, ma anche di alunni con disturbi dell’apprendimento Dsa o Bes.

Sempre per la lotta alla dispersione scolastica è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di uno o più progetti educativi per i servizi di doposcuola, sostegno allo studio e ai compiti, rivolti agli studenti delle scuole medie inferiori e a quelli delle superiori residenti a Montemurlo. Il Comune ha stanziato 18 mila euro per il biennio 2024/2025 per l’erogazione di un contributo finalizzato ad abbattere i costi a carico delle famiglie e a sostegno dei servizi educativi di doposcuola.