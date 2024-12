"Rilanciamo Vernio ascolta i cittadini"

Tanta partecipazione all’iniziativa organizzata dalla lista civica Rilanciamo Vernio – gruppo consiliare e comitato - che si è tenuta all’ex cinema di San Quirico. "Tante persone hanno risposto all’invito del gruppo consiliare Rilanciamo Vernio – spiegano in una nota i promotori, col capogruppo in consiglio Marco Ciani – sui temi di dibattito segnalati dai cittadini: sicurezza, viabilità, interrogazione sul parco dell’Albereta, una raccolta firme su un problema di fognature a Poggiole e molto altro. E’ stata ribadita la validità del nostro progetto. Non siamo una meteora: sede, incontri, mozioni, disponibilità al dialogo con la gente e controllo sugli interventi del Comune".