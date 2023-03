Rigenerazione urbana Come cambia la città

Un ulteriore e fondamentale passaggio verso l’approvazione definitiva del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo è stato portato avanti nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Poggio a Caiano. Conclusa la fase di raccolta delle osservazioni pervenute dai cittadini, degli ordini professionali e di tutte le realtà direttamente interessate, si è proceduto alla disamina e all’approvazione del consiglio delle proposte di controdeduzione alle osservazioni stesse (e in gran parte accolte). Adesso, tutto il processo torna in mano alla Regione Toscana e alla Sovrintendenza (in un passaggio di condivisione previsto dalla vigente disciplina) che porterà alla conferenza paesaggistica.

Il percorso di approvazione del Piano strutturale e del Piano operativo che l’amministrazione sta portando avanti si è concentrato sin dall’inizio sulla rigenerazione urbana e sul riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo interventi dal punto di vista della sostenibilità.

Questo ulteriore passo verso l’approvazione va a confermare le previsioni sui punti cardine della nuova pianificazione urbana pensata dall’amministrazione, come quella riguardante il progetto del Ponte alla Nave, la valorizzazione della Poggio diffusa in relazione al progetto Poggio 2030 e la messa a sistema di infrastrutture cittadine come la realizzazione dei parcheggi di via Aietta e nell’ex area Isidoro.

"È stato fatto un altro passo importante per arrivare al nuovo piano strutturale e a quello operativo, – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Tommaso Bertini – perché ora abbiamo un versione quasi definitiva per l’approvazione. Questi nuovi strumenti sono fondamentali, perché rappresentano un elemento di riequilibro dello spazio pubblico, un riequilibrio di cui sono i cittadini stessi a beneficiare".