Rigenerazione urbana a Seano. Un progetto da oltre un milione per l’area intorno al cimitero

Un piano di rigenerazione urbana della periferia del valore complessivo di 1 milione e 204 mila euro. Questo piano riguarda la frazione di Seano, in particolare l’area adiacente il cimitero comunale ed è in attesa di un finanziamento. Nel frattempo, la giunta di Carmignano ha approvato il programma di "rigenerazione urbana Matteotti-De Chirico" e l’ha inviato alla Regione Toscana per inserirlo tra le opere da finanziare nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 65/2014 per razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione delle aree degradate.

"Tutti obiettivi – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – che sono presenti nel Piano strutturale, che abbiamo adottato ad inizio anno, e che ispirano la politica urbanistica di questa amministrazione: recupero, riuso, nessun ulteriore consumo di suolo sono le parole chiave che intendiamo tenere ben presenti. La "rigenerazione urbana" nell’area compresa tra via Matteotti e via De Chirico, secondo i piani progettuali approvati, ha come obiettivi la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e il miglioramento delle opere di urbanizzazione e del verde urbano".

Il progetto si articola in quattro fasi: la manutenzione straordinaria di via Matteotti, la riqualificazione della viabilità adiacente d’accesso e il piazzale davanti al cimitero, il completamento del parcheggio pubblico antistante, la riqualificazione delle aree adiacenti il cimitero con un intervento di forestazione urbana. Un modo per riqualificare tutta la zona e permettere una migliore fruizione da parte dei cittadini.

Se il progetto sarà finanziato i lavori partiranno ad inizio 2026: "Questo progetto di rigenerazione – conclude Prestanti – dell’area cimiteriale è subordinata all’ottenimento dei finanziamenti. Abbiamo fiducia, come è avvenuto, per altri importanti opere di ottenere le risorse necessarie, data la qualità del programma di recupero e la coerenza con gli standard e gli intendimenti fissati dalla legge regionale".

M. Serena Quercioli