Riforma del 118, ancora proteste È scattata una raccolta di firme Le adesioni sono già tantissime

E’ partita col vento in poppa a Vaiano la raccolta firme per il ripristino del sistema soccorsi come era in precedenza, prima della riforma del 118, che dalla fine di gennaio ha visto il Comune scoperto dal punto di vista medico e infermieristico a bordo delle ambulanze.

La raccolta, promossa e organizzata da Sinistra Unita Val di Bisenzio – gruppo che raccoglie cittadini con o senza appartenenza o incarico politico attorno a tematiche care alla sinistra – e dalla sezione Pd di Vaiano ha fatto il suo esordio sabato al mercato di Vaiano e in moltissimi hanno già firmato il documento sulla riforma del 118.

Con questo documento, promotori e firmatari chiedono: un Consiglio Comunale aperto al contributo dei cittadini; il ripristino di servizi di emergenza adeguati alla situazione di Vaiano; l’attivazione di un percorso in cui Regione, amministrazione comunale e parti sociali possano discutere seriamente dei bisogni reali della sanità territoriale in Val di Bisenzio.

La raccolta firma proseguirà anche nei prossimi giorni in varie occasione e luoghi in Vallata.

Oggi i volontari di Sinistra Unita e del Pd di Vaiano saranno alla Sartoria Auser – Vaiano, in occasione del pranzo per la Festa delle Donna fino alle 16 e alle 21 saranno alla Casa del Popolo in occasione dello spettacolo teatrale in programma sempre per festeggiare l’8 marzo.

Domani la raccolta firme proseguirà al mercato de La Briglia, mentre venerdì sarà alla Pubblica Assistenza di Vaiano, dalle 9 alle 12. Mentre sabato i volontari raccoglieranno adesioni davanti al supermercato della Coop dalle 9.30 alle 12, al circolo della Spola D’oro de La Briglia dalle 10 alle 18 e al Mulinaccio in occasione della cena di beneficenza per raccolta fondi destinati alle popolazioni terremotate della Siria e della Turchia. E domenica si potrà firmare alla Casa del Popolo di Vaiano dalle 10 alle 12 e al Mulinaccio durante il pranzo di beneficenza per raccolta fondi popolazioni terremotate della Siria e della Turchia.

Claudia Iozzelli