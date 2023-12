Richiesta danni fino al 19 gennaio

Prorogata fino al prossimo 19 gennaio la procedura per la richiesta dei danni subiti da privati e aziende dopo l’alluvione degli scorsi 2 e 3 novembre. E’ inoltre attivo a Quarrata uno sportello dove le imprese potranno rivolgersi per avere informazioni e supporto nella compilazione della denuncia dei danni subiti. "Abbiamo deciso di prorogare la scadenza per dare la possibilità a tutti i cittadini e alle aziende di poter presentare domanda – hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – . Inoltre, dopo gli sportelli di Prato e Campi Bisenzio ne funziona uno anche a Quarrata per avere assistenza e una risposta a qualsiasi quesito. Si tratta di un presidio importante".

Tutte le informazioni necessarie, sia per privati che per aziende, sono all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/emergenza-alluvione. Lo sportello informazioni risarcimenti danni alluvionali per attività economiche aperto a Quarrata si trova all’Urp comunale in piazza Risorgimento, 40 ed è gestito, come a Prato e Campi Bisenzio, da Sviluppo Toscana.