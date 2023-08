Riccardo Onori Trio al Buonamici Al Colibrì revival del Capanno

In cerca di un po’ di fresco nei giardini. In questo agosto assai povero di appuntamenti in città – da giorni ci sono solo i film al Castello, non per caso puntualmente sold out e con persone che non riescono ad entrare per esaurimento posti –, da segnalare due iniziative al Colibrì, lo spazio all’aperto del circolo Arci di Narnali in via Pasubio. Domani sera torna l’appuntamento con l’aperitivo astrologico, durante il quale si ha l’opportunità di esplorare l’astrologia, con letture di carte natali, delucidazioni sullo zodiaco, i segni, le case astrologiche e le previsioni. Il tutto accompagnato da birre e cocktail, e freschi menù. Venerdì sera protagonista sarà la musica con Music selection by Capanno’s staff, un’occasione per ritrovare vibes del Capanno17 insieme a Daniele Fugiaschi e Resia86, che faranno ballare con una selezione musicale in pieno "stile Capanno".

Domenica invece ci sarà l’ultimo appuntamento della Prato Estate con un concerto a cura di Casotto Atipico e Fabrizia Bettazzi: alle 21.30, al Giardino Buonamici, sul palco Riccardo Onori Trio Riccardo Onori, chitarrista pratese dall’esperienza ricchissima e multiforme, presenta un trio che nasce dall’esigenza di riassumere gli anni trascorsi al servizio di grandi artisti e che sintetizza le proprie esperienze. La musica fluisce in un’unica direzione, senza etichette, dal pop al jazz, alla musica funky e africana, senza mai mettere un limite geografico alle note. In questo viaggio musicale Onori è accompagnato da Stefano Tamborrino alla batteria e Matteo Addabbo hammond e tastiere. Ingresso libero fino a esaurimento posti.