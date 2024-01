Riaperto il nido "L’Albero verde". E il sindaco saluta i piccoli alunni

L’asilo nido "L’Albero Verde" di Poggio a Caiano ha riaperto con la gestione della cooperativa "Con Voi" che fa parte del Consorzio Co&So, vincitore della gara d’appalto. A salutare bambini ed educatrici, il primo giorno del 2024 sono andati il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi (nella foto con le coordinatrici del nido). Dopo una gestione più che decennale da parte della Cooperativa Alambicchi c’è stato questo cambio al vertice che però vede il mantenimento di tutte le educatrici che sono passate quindi alla nuova cooperativa.

"Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore Cataldi – di poter offrire il servizio nido senza alcuna interruzione né disagio. Ringraziamo la cooperativa Alambicchi per il prezioso lavoro svolto in questi anni, per la serietà, professionalità e spirito collaborativo dimostrati al momento del passaggio di consegne. Ci congratuliamo con la cooperativa "Con Voi", per le competenze rivelate in sede di aggiudicazione del servizio e nell’organizzazione tecnica del cambio gestione, consentendo così la regolare ripartenza dell’attività didattica. Siamo certi che la continuità educativa fra passato e presente, garantita dalla professionalità e dall’impegno profuso dagli operatori del settore, nonché la collaborazione fra le parti possano essere le basi per la serena crescita dei bimbi".

Alle famiglie sono stati già presentati i responsabili della "Con voi": Irene Santi, coordinatrice pedagogica e Sefora Baldini, coordinatrice tecnica. Quest’anno, lo ricordiamo, oltre al bonus nido Inps, a Poggio c’è l’opportunità del contributo del Comune del 50% anche per i bambini che frequentano i nidi privati convenzionati e che non sono rientrati nel bando regionale "nidi gratis", oltre all’incremento dei contributi per i bambini che frequentano la paritaria.