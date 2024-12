Rfi potenzia la sicurezza alla stazione di Vernio con 30 telecamere e nuovi accessi

Trenta telecamere per la sorveglianza più sala d’attesa, bagni, marciapiedi e ascensori. L’intervento di Rfi - Rete ferroviaria italiana sulla stazione di Vernio – che ogni anno vede passare 153mila passeggeri – riqualificherà accessi e permanenza dei viaggiatori, ma metterà in sicurezza anche tutta l’area, che soprattutto nei mesi estivi è spesso teatro di comportamenti a rischio e vandalismo.

I tecnici di Rfi, Marco Toccafondi e Sara Iacoella, nel corso di un sopralluogo hanno illustrato alla sindaca Maria Lucarini, al comandante dei carabinieri di Vernio Gianluca Breschi, al comandante della polizia municipale Rudi Ricò e ad Emilio Polidoro della Polfer, le misure di sicurezza previste dal progetto di riqualificazione della stazione.

Telecamere saranno installate all’esterno e all’interno dell’edificio principale, lungo i marciapiedi, nel sottopasso, nell’area dei servizi igienici e nella piazza. In tutto una trentina di ‘occhi elettronici’ che renderanno possibile tenere sotto controllo tutti i movimenti nell’area.

"Quello con Rfi è stato un incontro proficuo che ci ha rassicurati sulla funzionalità del progetto in termini di sorveglianza. Quello che ci è stato presentato è un sistema integrato che ci aiuterà a gestire nel modo migliore la sicurezza in tutta l’area stazione", sottolinea la sindaca, che ha richiesto il confronto a seguito dei sopralluoghi condotti in precedenza con la Polfer per le criticità della scorsa estate proprio in ordine alla sicurezza intorno alla stazione.

Intanto proseguono gli interventi di ristrutturazione che prevedono l’innalzamento dei marciapiedi per agevolare salita e discesa dal treno, un nuovo accesso alla sala di attesa dal piazzale (prima l’accesso era dal marciapiede ferroviario), l’inserimento di ascensori e nuovi servizi igienici, i locali che li ospitavano infatti sono stati demoliti e sono in costruzione nuovi spazi. Previsto anche il rifacimento del piazzale e del viale d’accesso.

Il Comune di Vernio si è già occupato dei lavori per la nuova fermata bus e della pista ciclopedonale sul lato fiume. Le attività di Rfi sono inserite nel progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico in corso sulla linea Bologna-Prato, cuore del ’corridoio ferroviario’ Scandinavia-Mediterraneo, per l’adeguamento agli standard europei del traffico merci, per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container "High cube" (autostrada viaggiante).

Per i tempi si prevede un primo step entro l’estate 2025 in cui dovrebbero rientrare anche una parte degli interventi sulla sicurezza.