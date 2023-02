Reumatismi e allergie si curano nell’ala nord "Proviamo ad alleggerire il pronto soccorso"

Nell’ala nord del Santo Stefano si lavora a pieno ritmo. Le zone di visita e anche quelle con le poltrone per la somministrazione dei farmaci e le eventuali prove allergiche sono al completo. Quello spazio, che aveva chiuso i battenti con l’affievolirsi della pandemia da covid, e con il calare di richieste di vaccinazioni per soggetti fragili ed allergici, e con la minore somministrazione di terapia con monoclonali, dall’inizio del mese di febbraio accoglie il day service immunologico e allergologico e quello reumatologico. Una condivisione di spazi che consente uno scambio di informazioni e una multidisciplinarietà fra i medici allergologi ed i reumatologi, spesso consultati da altri colleghi ospedalieri in casi specifici. Qui lavorano il dottor Alessandro Farsi, direttore di allergologia ed immunologia, e la dottoressa Laura Niccoli, direttrice del reparto di reumatologia, insieme alle loro rispettive equipe. "L’ala nord è adeguata per svolgere attività immuno-allergologiche di secondo e terzo livello che prevedono l’effettuazione di procedure ad alto rischio di reazioni avverse – spiega Farsi – Si parla di test cutanei e di provocazione con farmaci, test cutanei e desensibilizzazioni per veleno di imenotteri". Il trasferimento di parte del servizio del reparto di allergologia (test per imenotteri e farmaci) dalla...