Restyling Passerella. Ora il giardino del centro è più sicuro e più bello

Il giardino della Passerella, l’area verde alle porte del centro città torna ai bambini. È stato riaperto al pubblico il giardino della Passerella, che è stato oggetto di una riqualificazione da parte del Comune di Prato: lo scopo dei lavori era quello di aumentarne la fruibilità e la sicurezza visto che più volte l’area è stata oggetto di proteste e lamentele proprio per i problemi legati a degrado e spaccio.

Nello specifico i lavori, durati 49 giorni e giunti al termine la settimana scorsa, hanno visto l’installazione di nuovi giochi per bambini più piccoli e più grandi (fascia di età dai 2 ai 14 anni) e un nuovo pavimento anticaduta.

Alla riapertura avevnuta ieri erano presenti l’assessore al sistema dei parchi e Verde pubblico Marco Biagioni, la responsabile comunale del verde pubblico Caterina Bruschi, l’architetta che ha progettato i lavori Ioanna Paraskeva e Nicla Tonioni per Consiag Servizi.

Il giardino adesso dispone di numerosi giochi per il divertimento dei più piccoli: sono state installate un’attrezzatura multifunzione con torretta, doppio scivolo arrampicata con pedana e con corda e scalette, gioco a molla a forma di cavallino, gioco bilico a molla con quattro posti, casetta con tetto arrampicata in corda, due altalene con sedili a gabbia e due altalene con sedili a tavoletta. Disponibili anche i servizi igienici, aperti negli orari del giardino.

Il costo complessivo dei lavori è stato di 52mila euro. Essendo il giardino soggetto a vincolo monumentale, l’opera di riqualificazione ha dovuto attendere l’autorizzazione da parte della Soprintendenza per Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

"Questo è uno dei tanti interventi che l’amministrazione comunale ha eseguito in questi anni per riqualificare i giardini già esistenti – ha dichiarato l’assessore al Verde Marco Biagioni - l’obiettivo adesso è quello di creare altri progetti per nuovi spazi verdi da donare alla cittadinanza. Questo giardino, uno dei pochi del centro storico, ha vissuto un periodo di degrado, ora risolto. I fenomeni di questo genere si combattono anche attraverso la partecipazione della cittadinanza e la fruizione sana di questi luoghi. I bambini che frequentano questo posto ce lo insegnano perché sono stati proprio loro a chiedere nuovi giochi".

Un altro importante spazio verde del centro storico sono i giardini di Sant’Orsola, anche questi sottoposti a vincolo monumentale, il cui progetto di riqualificazione è stato autorizzato dalla Soprintendenza, ed i lavori inizieranno ad inizio 2025, dopo aver concluso gli interventi in corso di esecuzione in altre aree verdi. Sono previsti lavori di riqualificazione del giardino di via dei Gobbi, mentre sono in programma per il prossimo anno i lavori di sistemazione di giardini comunali anche in altre aree della città, come via Papa Giovanni XXIII e l’illuminazione di tre aree di sgambatura cani in via Borgonuovo, via Corridoni e via Malfante, per un investimento di 208mila euro da parte del Comune per gli interventi acora da iniziare.

Guardando ai mesi precedenti, sono stati già terminati gli interventi di riqualificazione nei giardini, aree gioco e fitness e nei playground in via Traversa Cellerese a La Querce, viale Montegrappa a Mezzana, Pratocchio a Vergaio, via Fonda a Figline, ex Ippodromo e Iqbal di via Firenze, per un totale di 220mila euro.

