Residenti, c’è l’Osservatorio sul centro

E ai residenti chi ci pensa? La domanda torna di stretta attualità ora che le serate della movida in centro diventeranno più intense. Uno strumento per cercare equilibrio tra richiamo di giovani e tranquillità dei cittadini potrebe essere l’Osservatorio, nuovo strumento che è stato annunciato nel confronto tra comitati e amministrazione organizzato da AttivaPrato (nella foto il presidente Paolo Sanesi) alcuni giuorni fa. La sindaca Bugetti ha ribadito che c’è la volontà a tener fede all’impegno di portare avanti il confronto coi cittadini seguendo le regole della partecipazione, la più allargata e proficua possibile.

L’assessore Diego Blasi ha parlato di "anno zero" della partecipazione regolamentata e della massima attenzione per mettere in pratica tutto quanto previsto dal regolamento comunale sulla partecipazione, annunciando l’imminente apertura di una piattaforma online, così come chiesto da AttivaPrato, dal nome “Prato Riparte” così da consentire a tutti i cittadini di potersi informare su quali sono gli strumenti della praticabili e lo stato di avanzamento dei lavori per ciascun percorso intrapreso dai vari comitati o cittadini. Un passo avanti significativo. Inoltre l’assessore Blasi ha confermato che sta lavorando per costituire l’Osservatorio civico sul centro storico.

A breve in Consiglio comunale arriverà la seconda parte di modifica del regolamento comunale sulla Partecipazione civica elaborata dall’associazione AttivaPrato. Via libera definitivo previsto per giugno.