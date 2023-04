Prato, arriva la maglia insanguinata indossata da Wojtyla il giorno dell’attentato

Prato, 14 aprile 2023 – Da Roma arriva al battistero di San Giovanni Battista del quartiere Maliseti di Prato, la maglietta indossata da Papa Giovanni Paolo II durante l’attentato del 1981, con i fori del proiettile e le macchie di sangue.

La reliquia del Pontefice giunge a Prato in occasione della missione popolare della comunità guidata da monsignor Santino Brunetti, che ci sarà dal 16 al 30 aprile.

Per la prima volta la reliquia lascerà la casa delle suore “Figlie della Carità” di Roma, dove è custodita da sempre, per essere esposta da domenica 16 a giovedì 20 aprile al battistero di Prato, in via Montalese.

"Ringrazio le suore Figlie della Carità, che conosco bene per essere state per tanti anni qui in parrocchia, per questa straordinaria opportunità che ci hanno dato nel prestarci la reliquia di Giovanni Paolo II. – dice don Santino Brunetti – Dopo la pandemia ci siamo accorti che molta gente si è allontanata dalla parrocchia e non è più tornata, per questo abbiamo pensato di andare nelle case per radunare le persone, coinvolgerle ed ascoltarle. Occorre avere il coraggio di essere missionari”.

Inizierà da domenica 16 aprile, con una messa diretta dal monsignor Giovanni Nerbini alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, un percorso di letture e ascolti delle sacre scritture presso le case del quartiere. Inoltre, con il mandato di Don Santino Brunetti, 20 ‘missionari’ della parrocchia organizzeranno per due settimane, incontri di confronto sulla Parola di Cristo con gli abitanti di Maliseti, in onore a Papa Giovanni Paolo II.