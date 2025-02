"Regalami un sorriso". Solidarietà sul palco

Uno spettacolo per sostenere l’associazione nata da poche settimane "Il Sorriso di Pietro". Domani, alle 21, al teatro Ambra si potrà assistere al varietà "Regalami un sorriso" durante il quale si esibirà il corpo di ballo Eos Ballet, con coreografie di Giulia Barnini, le voci di Elisa Amanuello e Chiara Giuntini, i comici Ivan Periccioli, i 4 Formaggi, Ciccio Toccafondi e Giovanni Favuzza alla chitarra.

Presentatori della serata saranno Sergio Lenzi e Eleonora Molinaro. Prevendite: 055.8797473 oppure Franco 346.3005217 e Fabrizio 347.3860654. Si può anche acquistare il biglietto in teatro.

Lo spettacolo sarà quindi all’insegna del divertimento e dei talenti per ricordare Pietro, un bambino di Poggio a Caiano scomparso due anni fa, per un tumore celebrale, dopo anni di lotta contro la malattia. Pietro aveva solo 8 anni e tanta voglia di vivere e fino all’ultimo ha frequentato la scuola e il catechismo. I genitori Lorenzo e Francesca, insieme all’altra figlia Ginevra, hanno lavorato per dare vita a questa associazione che aiuterà, attraverso progetti mirati, le famiglie e i bambini affetti da patologie tumorali.

L’associazione è stata “battezzata“ ufficialmente il 16 febbraio nel giardino della chiesa di Bonistallo, con una notevole partecipazione di gente. Lo spettacolo "Regalami un sorriso" va in scena domani, in quanto il 28 febbraio si celebra la giornata delle malattie rare: "Non dimentichiamoci – dicono Lorenzo e Francesca – che la ricerca è il passo più importante verso la guarigione. E non dimentichiamo che esistono tante malattie non ancora scoperte e quindi non ancora curabili". Durante la serata verranno illustrati anche i progetti dell’associazione.

M.S.Q.