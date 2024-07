Recuperiamoci: ecco il primo summer camp

’Summer camp’ è la nuova iniziativa del laboratorio del recupero ’Recuperiamoci’ e si rivolge a studenti maggiorenni e a disoccupati offrendo una full immersion dentro al recupero e all’economia circolare. I partecipanti contribuiranno al restauro di mobili e di elettrodomestici, parteciperanno alla creazione di nuovi oggetti con gli scarti e allo sgombero di alcune abitazioni, che è il modo migliore per mettere in moto l’economia circolare, recuperando materiali, oggetti e arredamenti che meritano una seconda possibilità. Per i partecipanti è previsto un rimborso spese. Per candidature e informazioni chiamare il 337.798832. Il laboratorio di Recuperiamoci in via di Cantagallo 33 sarà aperto tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

È nata di recente anche sezione dedicata alle piante recuperate: decine di piante grasse e non, che accolgono i visitatori all’ingresso del laboratorio di Recuperiamoci! e saranno in vendita per raccolta fondi.

Il materiale recuperato è in vendita: ogni settimana i visitatori triveranno decine di mobili, complementi d’arredo e oggetti recuperati a prezzi popolari. Biciclette, lampadari moderni e vintage, specchi, elettrodomestici di ogni tipo, quadri e cornici, arredi vintage e moderni, passeggini, carrozzine, lettini da campeggio, seggioloni, impianti hi-fi, autoradio, serviti da pranzo, sedie, poltroncine e la nuova sezione dedicata alle piante grasse recuperate.