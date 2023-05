Recuperate dagli alunni 130 bici

Da ottobre a maggio l’Istituto Marconi si è trasformato in un grande laboratorio di manutenzione e riparazione dove gli studenti hanno lavorato al recupero e alla sistemazione di parti meccaniche di biciclette o biciclette guaste, donate loro dal comune o direttamente da soggetti privati, rimettendone sul mercato ben 130. Recuperare biciclette in disuso, ripararle nei laboratori scolastici per poi venderle alla cittadinanza. "Sono davvero contento di questo progetto, che è prima di tutto un progetto green, che ha avuto delle risultanze a un livello importante anche oltre città – ha dichiarato il preside Paolo Cipriani – E’ un’iniziativa importante per il nostro istituto, perché da un lato contribuisce alla maturazione personale e professionale dei ragazzi e dall’altro si presta ad allentare la rigidità della scuola, favorendo un’idea di scuola più aperta e moderna". La consegna delle bici alla cittadinanza avrà luogo per tutta la giornata di oggi nel giardino dell’istituto Marconi.

E’ l’obiettivo di ’Progetto bici’, l’iniziativa eco-sostenibile promossa dall’Istituto Guglielmo Marconi di Prato, che ha coinvolto gli studenti di varie classi in un’attività pratica che ha permesso loro di acquisire competenze tecniche, sviluppando un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente.