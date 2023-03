Reading delle liriche di Patrizia Cavalli

La biblioteca Lazzerini celebra venerdì 24 marzo la Giornata mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999 e che cade il 21 marzo. In occasione dell’apertura serale della biblioteca, venerdì alle 21 nella Sala attualità della biblioteca si terrà "Al cuore fa bene far le scale", Long reading di letture, accompagnata da musica dal vivo, dalle opere di Patrizia Cavalli, poeta scomparsa lo scorso anno. Nell’evento, curato da Poecity – Azioni di Poesia, si darà voce collettiva alle sue poesie, accompagnate a tratti d’improvvisazione dagli interventi musicali di Carlotta Vettori (foto). La poesia di Patrizia Cavalli, che intreccia la leggerezza di uno sguardo limpido e ironica introspezione, dal timbro classico e quotidiano al tempo stesso, sarà poi oggetto di una conversazione in cui riflettere anche sull’esperienza collettiva. Saranno a disposizione di lettrici e lettori i libri di poesia della grande autrice e alcune fotocopie di suoi testi scelti da Poecity. La Giornata mondiale della Poesia è l’occasione per onorare i poeti, promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia, favorire la convergenza tra la poesia e altre arti. Ma è anche l’occasione per far conoscere e apprezzare lo scaffale allestito in Sala attualità interamente dedicato alla Poesia contemporanea.