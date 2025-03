Rapinato mentre rincasa da balordi incappucciati. Presi orologio e soldi

Hanno atteso che entrasse con l’auto nel giardino di casa e poi lo hanno aggredito alle spalle. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da un uomo italiano che ieri, in tarda serata, è stato picchiato e rapinato mentre stava rincasando. Il violento episodio è avvenuto poco dopo le 19,30 quando l’uomo ha aperto il cancello della sua abitazione in via Braga a Tavola. L’uomo ha parcheggiato la macchina nel giardino e ha fatto per scendere dall’auto quando si è sentito afferrare alle spalle. Ad agire sono stati tre balordi che avevano il volto travisato e indossavano i guanti: dalle modalità sembravano professionisti. In casa, invece, c’era la compagna della vittima che ha sentito le grida e si è subito resa conto di quello che stava accadendo. Secondo quanto ricostruito, i tre rapinatori hanno aggredito la vittima, poi l’hanno scaraventata a terra e gli hanno tirato un pugno sulla faccia. A quel punto gli hanno preso l’orologio che aveva al polso – non sembra fosse di valore – e i soldi che teneva nelle tasche dei pantaloni, circa 600 euro. Poi sono scappati senza dire una parola. Non è chiaro infatti se fossero italiani o stranieri. I tre balordi si sono dileguati nei campi, che circondano la proprietà della vittima, dopo aver gettato a terra i guanti usati nella rapina.

Nel frattempo la compagna dell’uomo ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. In via Braga è intervenuta un’ambulanza: la vittima era chiaramente sotto choc e aveva un brutto livido sulla faccia ma per fortuna le sue condizioni di salute non sono apparse preoccupanti. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia che ha raccolto la testimonianza dell’uomo. Poi è stato chiesto l’intervento della squadra mobile che sta seguendo le indagini. La vittima, la compagna e un terzo testimoni hanno raccontato quello che è accaduto sostenendo di aver visto tre rapinatori in azione. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona e anche quelle della casa privata per cercare di risalire all’identità dei malviventi.

E’ possibile che i rapinatori sapessero chi colpire e avessero pianificato il colpo in quanto hanno atteso che l’uomo rincasasse per poi intrufolarsi nel giardino privato della casa approfittando del cancello rimasto aperto. Non è la prima volta che avviene una rapina del genere. Poco tempo fa, diversi imprenditori cinesi, residenti soprattutto nella zona di Carmignano, furono rapinati mentre rincasavano: l’obiettivo dei malviventi erano soprattutto gli orologi di valore.

