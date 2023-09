Rapinata del Rolex in giardino L’aggressione in pieno giorno

Avvicinata da un balordo nel giardino di casa e rapinata del Rolex e dei soldi che aveva in tasca, circa 300-400 euro. E’ accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 15, in una villetta con giardino in via Colombaie a Iolo. Si tratta dell’ennesimo caso di furto di Rolex in pochi giorni come se ci fosse in città una "banda" specializzata, anche se ieri a mettere a segno la rapina è stato un solo uomo che, probabilmente, aveva un complice ad attenderlo in strada e che gli ha facilitato la fuga.

La vittima, una donna cinese, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze anche se lo spavento è stato forte.

Secondo quanto riferito, la donna era appena entrata nel giardino di casa. Stava per avvicinarsi alla porta quando è stata aggredita alle spalle da un uomo che l’ha strattonata con violenza. Il balordo, descritto come un nordafricano, magro e col volto travisato da un cappellino, le ha strappato dal polso il prezioso orologio, del valore di circa cinquemila euro, e poi si è fatto consegnare i soldi che aveva nella borsetta. A quel punto è scappato passando dal giardino dei vicini della vittima. Sono stati gli stessi vicini a confermare la circostanza, in quanto hanno visto l’uomo che scappava passando attraverso la loro proprietà. Il rapinatore ha così raggiunto la strada salendo a bordo di un’auto bianca guidata con da un complice.

In via Colombaie sono intervenuti i carabinieri per raccogliere la testimonianza della vittima e fare una prima battuta di ricerca. In zona ci sono alcune telecamere che hanno ripreso l’uomo mentre entrava nel giardino della cinese. L’aggressione, però, non è stata filmata.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dall’altro, avvenuto sabato in via Ferrucci, sempre in pieno giorno, ai danni di un avvocato pratese. Il professionista, sempre secondo quando riferito, sarebbe stato avvicinato da due malviventi che lo hanno picchiato per poi strappargli il Rolex di dosso. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

Laura Natoli