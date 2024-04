Rapina in negozio: minorenni nomadi intercettate e denunciate dalla polizia

Hanno fatto una rapina in un negozio di abbigliamento ma sono state intercettate dalla polizia e denunciate. Si tratta di due minorenni, 16 anni, nomadi. L’episodio è avvenuto l’altro pomeriggio quando la dipendente del negozio di abbigliamento in via Felice Cavallotti, centro storico, ha chiesto aiuto alla polizia. La vittima ha spiegato agli agenti che una delle ragazze, fingendo di voler acquistare dei vestiti, è entrata nei camerini e ha indossato gli abiti. Poi è uscita dal camerino ed è scappata insieme alla complice. Le giovani, per guadagnarsi la fuga, hanno strattonato la dipendente buttandola a terra, procurandole lievi lesioni. La polizia ha rintracciato le ragazze in piazza Santa Maria delle Carceri. Una delle due aveva ancora addosso gli abiti rubati con le placche antitaccheggio attaccata. Sono state denunciate per rapina e riaffidate ai genitori.