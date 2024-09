Rapina a colpi di bastoni e bottiglie. Un arresto, si cercano i complici

Prima gli hanno rotto una bottiglia di vetro in testa per rapinarlo del portafoglio e del cellulare, poi hanno continuato ad aggredirlo a bastonate fin dentro casa, dove aveva tentato di rifugiarsi. Venerdì sera la Polizia ha tratto in arresto in flagranza di reato un marocchino di 27 anni, per rapina pluriaggravata in concorso con ignoti. Intorno alle 23,30 la polizia è intervenuta in via Erbosa per quella che in un primo momento era sembrata una lite in strada tra stranieri. Una volta sul posto la Volante ha notato la presenza di quattro magrebini, che si sono dati alla fuga. E’ stato intercettato e bloccato solo uno di loro, che ha tentato di aggredire gli agenti. È così emerso che non si era trattato di una lite, bensì di una violenta rapina ai danni di due pakistani. Dalla testimonianza delle vittime è stato ricostruito che uno dei due pakistani era stato derubato da un uomo armato di bottiglia. In soccorso della vittima era giunto il fratello, che era riuscito a riprendersi gli oggetti sottratti bloccando il rapinatore. A questo punto, in aiuto a quest’ultimo erano sopraggiunti alcuni suoi connazionali che hanno aggredito i due fratelli pakistani con dei bastoni.