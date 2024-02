Ramunion: "Un anno di cultura"

Il capodanno cinese 2024, anno del drago, è partito per l’Associazione Generale Ramunion Italia all’insegna della cultura, con l’annuncio relativo alla nuova collezione di studi a Pechino.

"Originally Like a Possession – afferma Luca Zhou Long, presidente dell’Associazione Generale Ramunion Italia (foto) – è una biblioteca su larga scala progettata dal Comitato di Compilazione dei Grandi Studi Cinesi, realizzata da 1500 esperti e studiosi provenienti da tutto il mondo, in un periodo di trant’anni. Questa biblioteca non solo integra l’essenza delle due principali culture dell’Est e dell’Ovest ma conserva anche le caratteristiche delle diverse culture regionali, mostra la civiltà comune e la storia dell’umanità nei tempi antiche e moderni, racconta la ricerca antica e moderna e i risultati di varie discipline che possono essere utilizzati per la raccolta di mostre e l’insegnamento. Un lavoro impegnato sul fronte della salute fisica e mentale, nell’auto-coltivazione, nella ricerca sull’uomo e sull’universo". Il presidente poi aggiunge: "Ogni anno si tengono forum accademici globali online e offline, ricerca di rete e altre attività ancora".

Per quanto concerne i festeggiamenti del Capodanno Cinese a Prato l’appuntamento è fissato per sabato 17 e domenica 18 (ottavo e nono giorno del primo mese lunare). Ad inaugurare la festa saranno la parata annuale della danza del grande Drago e del Leone di Prato.