Ragazzini senza palestra. E il giardino è off limits

Ricreazione e ginnastica in classe per i ragazzi delle medie Bartolini di Vaiano, che dalla settimana scorsa hanno parte dei giardini transennati e la palestra ancora inagibile.

"I lavori alla palestra – spiegano dal Comune di Vaiano, che all’inizio dell’anno scolastico aveva comunicato la riapertura della palestra entro il mese di ottobre – saranno terminati entro la fine del mese. Si tratta di lavori per la messa in sicurezza antisismica. La ditta avrebbe già dovuto chiudere il cantiere ma c’è stato un po’ di ritardo e il Comune ha già sollecitato affinché i lavori vengano terminati il prima possibile.

Per quel che riguarda il giardino, invece, c’è un piccolo problema col tetto, scoperto dai vigili

del fuoco la settimana scorsa mentre facevano un intervento su un nido di calabroni. Un problema di poco conto sulla copertura, che nel giro di pochi giorni dovrebbe essere risolto. Nel frattempo, per la sicurezza dei ragazzi, quella zona del giardino è stata transennata". Nei prossimi giorni – fa sapere il Comune – ci sarà un intervento a scuola da parte dei tecnici

che stanno operando per l’ampliamento della Bartolini, per spiegare ai ragazzi il progetto che rappresenta un’opportunità di crescita sia per gli alunni che per tutta la comunità vaianese. I lavori in corso alle medie di Vaiano, infatti, oltre alla messa in sicurezza antisismica della palestra, prevedono la realizzazione della nuova mensa e della biblioteca. Si tratta

di un intervento del valore complessivo di circa 750 mila euro. La palestra rimessa a nuovo con gli spogliatoi sarà pronta entro la fine del mese

di ottobre, mentre mensa e biblioteca verranno terminate entro gennaio. La nuova infrastruttura della biblioteca,

tra l’altro, è stata pensata come spazio di incontro con la comunità vaianese e quindi anche come spazio civico aperto al pubblico in cui la realtà scolastica dialoga con l’esterno.