Raffica di furti e razzìe a Vernio. Colpito il circolo di Sant’Ippolito

Diversi colpi, tra furti e razzìe in negozi e abitazioni, si sono succeduti nelle scorse 48 ore sul territorio comunale di Vernio.

"No a una nuova stagione di furti come l’anno scorso: servono più controlli e azioni concrete". Esordisce così Emanuele Millo in una nota scritta come coordinatore di Fratelli D’Italia a Vernio riguardato ai furti con scasso che si sono verificati in alcune case e uno al circolo Arci "I Partigiani" di Sant’Ippolito, dove i ladri, durante la notte hanno forzato l’ingresso, scassinato i registratori di cassa portando via il fondo cassa e un blocchetto di assegni.

Gli episodi hanno creato un tam tam sui social che ha generato paura e sgomento in tanti.

C’è chi, su Facebook, ha avvertito i carabinieri perché ha visto i ladri incappucciati scappare e chi commenta che neppure un pastore alsaziano di 45 chili ha funzionato come deterrente per i malviventi. Fra le località colpite, Le Piana (dove i ladri son tornati in due diverse occasioni), Morandaccio e Sant’Ippolito di Vernio.

I fatti di questi giorni vengono commentati da Millo, che, in collaborazione col capogruppo di FdI a Vernio, Marco Curcio, ha presentato una mozione e fatto un accesso agli atti.

"Vorrei iniziare esprimendo solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite – dichiara il consigliere – tuttavia, è essenziale ribadire la nostra determinazione a non vivere una nuova stagione come quella dell’anno scorso, segnata da un’escalation di furti e insicurezza. Come già noto per FdI l’insicurezza non è un problema di percezione ma una realtà che va contrastata. Per questo, oltre ad aver presentato la mozione che prevede l’aumento del personale dei carabinieri e l’istituzione di una caserma unica, abbiamo presentato un accesso agli atti per verificare se i varchi telematici siano attivi e collegati con le blacklist interforze, per monitorare i veicoli segnalati o rubati in transito nel nostro territorio. Inoltre, abbiamo richiesto – aggiunge – dati precisi riguardo al numero e tipologia di passaggi effettuati dalla polizia municipale nel nostro Comune, per comprendere meglio la frequenza e l’efficacia dei controlli sul territorio. Dati che, ci rispondono, non sono quantificabili. Crediamo fermamente che serva il potenziamento della polizia municipale e che il sindaco di Vernio abbia il dovere di chiedere che siano garantiti frequenti passaggi, posti di controllo e una presenza costante nel nostro comune da parte della municipale".

Claudia Iozzelli