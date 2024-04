Raffica di denunce nel fine settimana

Raffica di controlli e interventi della polizia nel fine settimana che hanno portato a una serie di denunce. La prima sabato in tarda mattinata in una sala Vlt perla segnalazione di due ragazzi che si erano presentati per riscuotere una vincita di gratta e vinci i cui tagliandi risultavano rubati. Gli agenti hanno identificato i due ragazzi i quali inizialmente fornivano generalità false. Entrambi diciassettenni italiani residenti a Prato, sono stati perquisiti. Uno aveva addosso otto biglietti “gratta e vinci” risultati provento di furto avvenuto nella mattinata. Sono stati denunciati per sostituzione di persona e ricettazione e affidati ai rispettivi genitori. Nel pomeriggio, durante un intervento in un supermercato in via Pistoiese per una persona molesta, la polizia ha denunciato un italiano colpito da foglio di via da Prato non rispettato. In via Mazzoni, invece, la polizia ha fermato un marocchino di 19 anni con 4 grammi di hashish. E’ stato segnalato. Nella serata di sabato, in piazza San Marco, un gambiano del ’93, ubriaco, è stato denunciato per rifiuto di fornite le proprie generalità, resistenza e inosservanza del divieto di dimora.