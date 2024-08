Radio Bruno, estate super a Prato. Parata di stelle in Piazza del Duomo

Sono i protagonisti dell’estate in musica e sono pronti a invadere Prato per la serata evento di Yoga Radio Bruno Estate 2024. Appuntamento giovedì 29 agosto (dalle ore 20) in piazza del Duomo insieme a Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e, ospite internazionale, Darin. Cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero, nell’ambito della rassegna Settembre Prato è Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato.

Elettra Lamborghini è pronta a far ballare la piazza sulle note del nuovo singolo Dire Fare Baciare insieme a Shade. Giocano in casa i toscani BNKR44 e Piero Pelù: la band empolese ci farà ascoltare il nuovo singolo Estate 80 mentre con Pelù è garantito il pieno di energia, sulle ali dell’ultimo album Deserti. Attesissimo anche il live del neo-papà Ermal Meta, a pochi giorni dall’uscita del nuovo album Buona fortuna. E ancora, i sempreverdi Ricchi e Poveri con la hit Aria.

Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Toscana Tv e su Radio Bruno Tv e tramite la app Radio Bruno. Inoltre, come lo scorso anno e grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di settembre. "Yoga Radio Bruno Estate significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori - spiega l’editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno - siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Torniamo a Prato dopo la memorabile serata di cinque anni fa".