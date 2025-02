Racconti di Cina con i film. Al Terminale

Capodanno cinse è anche cinema, con il doppio appuntamento al Terminale a cura di Mabuse cineclub: due film cinesi di grande successo in lingua originale sottotitolati in italiano. Venerdì alle 18.30 ci sarà Terra e Polvere del regista Li Ruijun, l’affresco di un amore rurale ambientato nei paesaggi straordinari del qinghai e del gansu, ha partecipato al festival di Berlino 2022 e ha avuto notevole successo sia in Cina che in Europa. Sabato alle 15 in programma Il mistero scorre sul fiume di Wei Shujun, vincitore del premio un Certain regard a Cannes 2023. Biglietti 8 euro; ridotti soci Arci, under 18 e over 65, 6 euro. Infine, lo spazio Lanarchico di Marco Biscardi in via Guido Monaco promuove il dialogo con la cultura cinese attraverso l’arte: domenica prossima alle 17 saranno presentati gli artisti selezionati per una residenza nell’atelier creativo e sabato 15 febbraio alle 17 saranno in mostra le opere che avranno realizzato.