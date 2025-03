Raccolta materiale scolastico per i bimbi in Perù

RiciclAnde, dopo l’incendio che ha distrutto il mercatino del riuso solidale, non si arrende e continua il suo impegno con il contributo di tutte le associazioni e dei circoli del territorio che, con il Comune di Vaiano, si sono mobilitate in suo sostegno. Tutti insieme hanno organizzato una raccolta di materiale scolastico nuovo - esclusi i quaderni - e di giochi didattici senza scritte in italiano - come puzzle, memory o dama - preferibilmente in legno per i bambini delle scuole dell’Operazione Mato Grosso che vivono nella baraccopoli di Chimbote, in Perù.

La raccolta parte oggi. A Schignano alla messa delle 11 (c’è la volontaria Lorella), a Usella alla messa delle 9.30 (ci sarà Carlo Pampaloni), a Prato, Chiesanuova, all’oratorio di Santa Maria dell’Umiltà (Suor Federica). Mobilitati anche gli Scout Vaiano 1 presso il ritrovo per la caccia dei lupetti. L’8 marzo la raccolta andrà avanti alla parrocchia di Vaiano, dalle 16 alle 18, nei chiostri.

Sempre a Vaiano, fino a domenica 9 marzo la raccolta si tiene presso le seguenti associazioni : Aiuti dalla Vallata Vaiano-Vernio - Bottega delle chiacchiere, sede Vaiano via Braga 113 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 18), Aiuti dalla Vallata sede Vernio (sopra ex coop San Quirico, martedì e giovedì dalle 15 alle 18),Auser Sartoria (via Lido Baldini, martedì e venerdì dalle 15 alle 18), Associazione Carnevale (mercoledì 20.30-22), al circolo di Sofignano dalle 14 alle 19 tutti i giorni escluso il mercoledì, circolo di Schignano dalle 14 alle 20 tutti i giorni, Circolo G. Rossi Casa del Popolo di Vaiano, tutti i giorni dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 23, Circolo La spola d’Oro della Briglia, tutti i giorni 7-23.