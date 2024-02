Questura e Prefettura senza sede. Scade il contratto: aperto il bando

Scade (di nuovo) il contratto di affitto della Questura. Un bel problema visto che si tratta della ’casa’ della polizia di Stato e che Sauro e Roberto Bigagli, proprietari degli immobili alle porte di Prato est, hanno manifestato tutto l’interesse a voler disdire la locazione. Da qui a pensare che la polizia possa rimanere in mezzo di strada ce ne corre, ma comunque qualche grattacapo ai piani alti c’è, tanto che la Prefettura è già corsa ai ripari pubblicando una manifestazione di interesse per cercare in città una alternativa all’immobile di via Migliore di Cino, che si trova sulla rotatoria del Centro Pecci. Le strade da battere sono due: tentare una mediazione con la proprietà (come successo in passato) che in questi ultimi anni più volte ha manifestato l’interesse a tornare in possesso dell’edificio o cercare una alternativa che però non è così non facile né immediata.

La Prefettura per non trovarsi impreprata ha pubblicato sul proprio sito istituzionale – nella sezione bandi di gara e contratti ed in quella notizie – due avvisi esplorativi per individuare immobili da acquisire in locazione per adibirli a sede della Questura e anche della Prefettura. Inoltre sono richiesti locali da adibire agli alloggi di servizio del personale della polizia di Stato. L’avviso che si trova già on line contiene in dettaglio le caratteristiche che gli immobili devono possedere ed ogni indicazione sulle modalità per presentare eventuali proposte. Le offerte dovranno essere inviate entro il 20 marzo.

L’edificio da trovare non è di poco conto anche solo dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda i requisiti tecnici, l’immobile, ad esempio, dovrà avere condizioni di sicurezza, funzionalità e benessere, essere munito di protezione esterna con cancelli in ferro zincato, videosorveglianza e comandi a distanza, dovrà rispettare le norme in materia urbanistica, antisismica e antinfortunistica, oltre a essere adeguato a tutte le normativa di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro