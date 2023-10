Questa sera la presentazione nel salone consiliare del Comune

Prima di questo libro Urano Corsi ha scritto a lungo di sport, altra sua grande passione, per giornali, riviste e siti specializzati. Poi ha iniziato a collaborare con Notizie Nostre, la rivista trimestrale degli ex Allievi del Buzzi, dove tiene da anni una rubrica sulla vecchia Prato: tradizioni, luoghi, personaggi, troppo spesso dimenticati. "Non siamo di fronte ad un’operazione nostalgia, ma ad una bella testimonianza competente", ha scritto il sindaco Matteo Biffoni nella prefazione al volume. "La guida spassosa e informata alla conoscenza del cuore di una città, scritta con l’amore di un nonno", chiosa il giornalista Piero Ceccatelli nella sua introduzione. "Nonno, ci racconti Prato?" è corredato anche da un ricco apparato fotografico. Un’opera prima letteraria che è una dichiarazione d’amore alla città: "La città del lavoro, dell’ingegno, della speranza, il luogo dove tutti i sogni si possono ancora avverare", come scrive l’autore. Questa sera alcuni brani del libro saranno letti dall’attrice Monica Bucciantini e dall’architetto Gabriele Giovanelli.