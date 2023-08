Questa sera alle 21.30 al Castello ci sarà "Daliland" biopic di Mary Harron su Salvador Dalì. Si parte da New York, 1973, Dalì vive al Ritz insieme alla moglie Gala e sta preparando la sua prossima personale. James, un giovane stagista di una galleria, viene scelto da Dalì in persona per fargli da assistente personale: ha così l’occasione di osservare da vicino la parabola discendente del grande artista. Nel difficile ruolo del pittore il bravo Ben Kinsley e una bravissima Barbara Sukova nei panni della moglie. Non poteva mancare la figura di Amanda Lear che di Dalì fu modella e musa ispiratrice, interpretata dall’attrice bosniaca Andreja Pejic